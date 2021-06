Noregs Bank held styringsrenta på 0 – varslar renteauke i september

innenriks

Styringsrenta har lege på nullpunktet sidan 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Noregs Bank har varsla at ho skal haldast i ro til det er klare teikn til at forholda i økonomien betrar seg.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett opp i september, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ekspertane er samstemde i at renta ikkje blir endra før rentekomiteen har nytt møte i september. Det viser òg rentebanen, som er Noregs Banks spådom om renteutviklinga framover.

Rentebanen er revidert på grunn av teikn på at økonomien er i ferd med å bli normalisert.

Takkar vaksinasjon og gjenopning

Ifølgje Noregs Bank har aktiviteten i norsk økonomi teke seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår, sjølv om smitteverntiltaka i vinter bremsa dette noko.

– Utover våren har tempoet i vaksinasjonen auka, og styresmaktene har starta ei gradvis gjenopning av samfunnet. Arbeidsløysa har falle, men er framleis høg, påpeikar Noregs Bank.

Banken understrekar at det er usikkert korleis pandemien utviklar seg vidare, men at det ligg an til å vere mogleg med ein renteauke i september.

Det er mellom anna fordi den underliggjande inflasjonen har avteke, og no er under målet på 2 prosent. Auka prisvekst og høgare inflasjonsforventningar internasjonalt bidreg likevel til uvisse om prisutviklinga framover.

Noregs Bank meiner det er avgrensa risiko for at prisveksten i Noreg blir for låg.

Gradvis renteauke

Rentekomiteen understrekar at ein lang periode med låge renta aukar faren for at finansielle ubalansar byggjer seg opp.

– Vurderinga til komiteen er at utsiktene og risikobiletet samla sett tilseier ein framleis ekspansiv pengepolitikk. Vidare lettar i smitteverntiltaka vil bidra til at forholda i økonomien blir meir normale. Det tilseier at det snart vil vere riktig å heve styringsrenta frå dagens nivå, skriv Noregs Bank.

Det blir no lagt opp til ein gradvis auke av renta frå hausten av.