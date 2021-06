Over 50 smitta av deltavarianten i Færder: Veldig smittsamt

innenriks

Kommuneoverlege Elin Jakobsen seier til NTB at dei 56 tilfella er registrerte den siste veka. Kommunen har 86 personar i isolasjon med påvist smitte, og 56 av desse har så langt fått påvist deltasmitte.

– Det vi har lagt merke til, er at dette viruset er veldig smittsamt, og at det òg er fullvaksinerte som blir smitta. I kommunen vår er det seks fullvaksinerte som har fått påvist deltavarianten, seier Jakobsen.

Øykommunen i Vestfold og Telemark har registrert 95 smittetilfelle så langt i juni. Torsdag vart det registrert seks tilfelle, alle av dei sat allereie i karantene.

– Vi har ingen nye smitta med ukjend smitteveg no og jobbar med å gjennomgå alle prøvene for å sjå om dei stammar frå det same utbrotet, seier Jakobsen.

Utbrotet stammar ifølgje Tønsbergs Blad frå ein konsert med eit kor. Folk som har testa positivt dei siste dagane, må rekne med å vere smitta med deltavarianten, opplyser kommunen.

Kommuneoverlegen trur dei kan slå ned utbrotet med målretta tiltak, men seier dei neste dagane blir avgjerande for å sjå om Færder må innføre inngripande tiltak. Kommunen har tett dialog med FHI.

Smitteutbrotet har forgreiningar til Tønsberg.

