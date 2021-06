PST meiner Kina står bak eit omfattande dataangrep på statsforvaltarane i Noreg

innenriks

Samtidig er det klart at dataangrepet mot statsforvaltarane blir lagt bort, skriv PST i ei pressemelding.

Sjef for kontraetterretning i PST seier til NRK at dei no har ny informasjon om kven som står bak.

– Vi har i denne konkrete saka etterretningsinformasjon som peikar i ei tydeleg retning mot at det er aktøren APT31 som står bak operasjonen mot statsforvaltningsembeta, seier sjef for kontraetterretning Hanne Blomberg i PST til kanalen.

APT31 er ein aktør PST knyter til kinesiske etterretningstenester.