Politiet vil be Heimevernet om hjelp på Svinesund

Etter at regjeringa opna for reiser til Sverige utan karantene for fullvaksinerte, har det vore opp mot seks timars kø for å komme inn i Noreg. Dette utfordrar kapasiteten hos Aust politidistrikt, som mellom anna sjekkar elektroniske reiseregistreringsskjema.

Til TV 2 opplyser Aust politidistrikt at dei snart vil be Heimevernet om hjelp.

– Vi kjem til å sende ei oppmoding til Forsvaret om bistand frå Heimevernet til å ta vare på delar av grenseoppdraget. Oppmodingar er ikkje sende, så detaljane må vi komme tilbake, seier stabssjef i Aust politidistrikt Jan Eivind Myklatun til TV-kanalen.

Det er mest sannsynleg at dei blir bedne om å hjelpe politiet med å gjennomføre ID-kontroll.

Heimevernet hjelper allereie politiet langs svenskegrensa i Innlandet, Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmark.

