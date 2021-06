Redaktøren i Dagens Medisin går av

innenriks

46-åringen kom frå redaktørjobb i Romerikes Blad då han tok over som sjef i Dagens Medisin i 2011. No melder han i sitt eige magasin at tida er inne for å gå av.

– I april runda eg ti år i jobben. Då er tida inne for å gi stafettpinnen vidare. Det har vore utruleg spennande og givande å få moglegheita som redaktør i Dagens Medisin. Avisa har ein unik posisjon og speler ei viktig rolle som uavhengig nyheits- og debattavis for helsetenesta, seier han.

Moe held fram i stillinga inntil ein ny ansvarleg redaktør er tilsett.

