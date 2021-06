Regjeringa kjem med nytt om gjenopninga fredag

innenriks

For tre veker sidan varsla regjeringa at neste steg i gjenopninga av samfunnet skal takast i desse dagar. Pressekonferansen om dette blir fredag klokka 13.

Det blir ein topptung pressekonferanse. Statsminister Erna Solberg, Venstre-leiar og kunnskapsminister Guri Melby og KrF-leiar og barne- og omsorgsminister Kjell Ingolf Ropstad deltek.

Det er venta fleire lettar i trinn tre, mellom anna vil det bli mogleg å ha inntil 5.000 tilskodarar på idrettsarrangement. Samtidig aukar talet på gjester ein kan ha på besøk frå 10 til 20.

Dessutan ligg det an til at skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva. Her kan det vere eigne lokale reglar som overstyrer, til dømes er det slik i Oslo.

