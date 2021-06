SSB og Udir har heilt ulike tal på ukvalifiserte lærarar

innenriks

I dag viser Grunnskolens informasjonssystem (GSI), som Utdanningsdirektoratet (Udir) brukar, at rundt 5 prosent av lærarane ikkje har godkjent kompetanse til å jobbe som lærer, medan SSBs statistikk viser at nær 24 prosent av lærarane ikkje har lærarutdanning.

Tala blir ofte brukte i debattar om kompetanse for lærarar, og Kunnskapsdepartementet har teke initiativ til å avklare forskjellane.

SSB reknar mellom anna berre lærarar med godkjend lærarutdanning som kvalifisert, medan tilsette i GSI-statistikken blir rekna som kvalifisert viss dei oppfyller kompetansekravet i opplæringslova. SSB tel i tillegg med korttidsvikarar i statistikken sin, medan GSI berre tel lange vikariat.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er glad for at delen ukvalifiserte lærarar går nedover på begge statistikkane.

– Elevane lærer meir når dei får undervisning av gode og kvalifiserte lærarar, og derfor er eg glad for at utviklinga i talet på og del ukvalifiserte i skulen går rett veg. Samtidig er det viktig at vi har eit godt faktagrunnlag, seier Melby.

(©NPK)