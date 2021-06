Sakna sportsfiske i Namsskogan kom til rette

innenriks

Eit redningshelikopter vart ved 4-tida natt til torsdag sett inn i søket etter mannen i 50-åra, som hadde vorte melde sakna av fiskekameratane sine ved 1-tida på natta.

– Dei er ein vennegjeng som jobbar saman. Dei hadde vore på ulike stader og fiska, både i vatn og elv, og hadde ikkje sett kvarandre på 13 timar då dei melde kameraten sakna, seier operasjonsleiar Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Redningshelikopteret fekk etter kvart bistand frå søkemannskaper på bakken. Søkjeområdet vart òg utvida etter at det ikkje vart gjort funn dei første timane. Litt over klokka 9 melde politiet at den sakna var funnen.

– Sakna har komme til rette i god behald, skriv Trøndelag politidistrikt klokka 9.11.

(©NPK)