Selskap vil byggje batterifabrikk i Narvik

innenriks

Fabrikken skal kunne etablerast i løpet av få år, skriv Fremover.

Selskapet blir eit samarbeid mellom Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding AS. Dei ønskjer å komme i gang med regulering av eit område på Hergot ved Rombaksbrua så fort som praktisk mogleg.

Stolt-Nielsen Holding AS er eigd av Jacob Stolt-Nielsen og familien hans. Han fortel til Fremover at dei har sett på fleire ulike stader å leggje fabrikken, men at Narvik peikar seg ut:

– Dette er ein av dei få stadene som kan møte alle krava for å få til ein konkurransedyktig og berekraftig batterifabrikk – eller fleire. Narvik har alt. Dette har vi stor tru på at vi skal vi lykkast med. Elles hadde vi ikkje satsa så mykje pengar på dette.

