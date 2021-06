«Snåsamannen» Joralf Gjerstad er død

innenriks

– Eg kan stadfeste at Joralf Gjerstad er død, seier ordførar Arnt Einar Bardal (Sp) i Snåsa til Adresseavisen.

Kommunen går ut med informasjonen i samråd med familien.

Gjerstad vart fødd 11. april 1926 i Snåsa i Nord-Trøndelag. Han vart 95 år gammal.

I fleire år før han døydde, var han sjuk. I 2015 hamna han i rullestol etter å ha brekt beina. Lenge budde han på Snåsa sjukeheim, der også kona budde.

Fortenestmedalje

Gjerstad har fått Kongens fortenestmedalje i sølv. I 2006 vart han utnemnd til årets trønder av NRK Trøndelag. Hausten same år sende NRK ein eigenprodusert dokumentarfilm om han med tittelen «Kjenner du varmen?».

Han hadde fem års skulegang og arbeidde tidlegare som klokkar i ei kyrkje. Han skreiv fleire lokalhistoriske bøker, i tillegg til sjølvbiografiar. Han var også lokalpolitikar, blant anna varaordførar for Arbeidarpartiet.

Fleire kjendisar har søkt hjelp hos Gjerstad. Petter Northug fekk blant anna hjelp av han per telefon under Tour de Ski i 2009.

Gjerstad ville ikkje at vitskapsfolk skulle teste dei påståtte evnene hans, og det er få registrerte tilbakemeldingar om han i NAFKAMs register for eksepsjonelle sjukdomsforløp trass i at det er anslått at han har behandla meir enn 50.000 personar.

Dokumentarfilm

Filmskaparen Margreth Olin følgde Gjerstad med kamera i eitt år for å lage filmen «Mannen fra Snåsa».

Over 170.000 nordmenn såg filmen, som tok for seg kva som skjer i møtet mellom Snåsamannen og ti utvalde personar.

Evnene hans vart fleire gonger kritiserte, og enkelte meinte at filmen om Gjerstad var for lite objektiv.