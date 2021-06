Det blir opna for fleire deltakarar på private og offentlege arrangement

innenriks

På private arrangement i anten leigde lokale eller på offentleg stad kan opptil 100 personar samle seg frå og med søndag klokka 12, melder regjeringa. Det er då trinn tre i gjenopningsplanen blir sett i verk.

For offentlege arrangement blir det forskjell på arrangement med eller utan test eller koronasertifikat.

På arrangement utan bruk av test eller koronasertifikat innandørs blir det opna for inntil 1.000 personar med faste, tilviste plassar, fordelt på to kohortar. Utan faste plassar er taket på 400 personar, fordelt på to kohortar. Utandørs er taket på høvesvis 2.000 personar fordelt på fire kohortar, og 800 personar fordelte på fire kohortar.

Arrangement som brukar test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstaden. Innandørs kan det vere maks 2.500 personar fordelte på fem kohortar med faste plassar, eller maks 1.000 personar fordelte på to kohortar utan faste plassar. På utandørsarrangement kan det vere opptil 5.000 personar fordelte på ti kohortar med faste plassar, eller 2.000 personar fordelte på fire kohortar utan faste plassar.

Søkkande smittetal i store delar av landet gjer at regjeringa no opnar for at fleire kan samle seg på private og offentlege arrangement.

At fleire kan samle seg, er ein del av trinn tre i gjenopningsplanen til regjeringa.