Dramatisk resultatfall for Noregs største bedrifter

Kapital-redaktør Vibeke Holth seier at det aldri tidlegare har vore så dramatiske tal i oversikta til bladet over dei største bedriftene i landet, som har vorte publiserte i 45 år.

Oversikta viser at dei 500 største bedriftene framleis står for ein betydeleg del av verdiskapinga her i landet, men at omsetninga deira fall med 8 prosent i 2020.

– Endå meir sokk dei samla resultata. Trass i enorme støttepakkar frå regjeringa fall resultata frå bedriftene med cirka 70 prosent. Det er alvorleg. Antakeleg må vi heilt tilbake til krigens dagar for å finne like oppsiktsvekkjande tal, seier Kapital-redaktøren.

Oversikta viser at selskapa ved utgangen av 2020 hadde redusert den samla arbeidsstyrken med 3 prosent.

Fleire selskap tærte på eigenkapitalen i fjor. I Equinor vart eigenkapitalen redusert med 12 prosent, medan han i selskap som Norsk Hydro og Statkraft vart reduserte med høvesvis 8 og 3 prosent.

Kapital skriv at tala viser at næringslivet står overfor betydelege utfordringar òg no som pandemien er i ferd med å bli slått ned.

