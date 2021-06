Erna Solberg til VG: Klart for trinn tre i gjenopninga

innenriks

– Det er gjort nokre justeringar, men i all hovudsak er trinn tre slik vi har gjort greie for tidlegare, seier ho til avisa utan å ville gå konkret inn i kva som kjem på pressekonferansen klokka 13.

Statsministeren seier at det framleis vil vere behov for kontroll, særleg på grensa.

– Det kjem til å komme fleire folk fordi smittetrykket i mange land i Europa er på veg ned og det blir meir reising, seier ho.

Fallande smittetal, færre koronapasientar på sjukehusa og fleire som har fått både ein og to vaksinedosar, er bakteppet for at regjeringa no tek samfunnet endå eit skritt i retning tilbake til normalen.

Fleire lettar

Førre gjenopningstrinn vart sett i verk natt til torsdag 27. mai. Regjeringa har tidlegare sagt at dei vil bruke om lag tre veker til å vurdere situasjonen og gjere nødvendige analysar og vurderingar før ein vurderer å setje i verk neste trinn.

Det er venta fleire lettar i trinn tre, mellom anna vil det bli mogleg å ha inntil 5.000 tilskodarar på idrettsarrangement. Samtidig aukar talet på gjester ein kan ha på besøk, frå 10 til 20.

Dessutan ligg det an til at skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva. Her kan det vere eigne lokale reglar som overstyrer, til dømes er det slik i Oslo.

Etter gjenopningsplanen ligg det òg an til ei opning for breiddeidretten. Viss regjeringa følgjer planen, blir det opna for trening med unntak frå einmeterskravet slik at kontaktidrettane kan ta opp att aktiviteten.

Topptungt

Det har òg vorte varsla at det globale reiserådet kan bli avvikla dersom dette er smittevernmessig forsvarleg. Dette reiserådet gjeld i utgangspunktet til 1. juli.

Trinn tre er det nest siste i gjenopningsplanen til regjeringa.

Regjeringas pressekonferanse blir topptung fredag. I tillegg til statsministeren deltek Venstre-leiar og kunnskapsminister Guri Melby og KrF-leiar og barne- og omsorgsminister Kjell Ingolf Ropstad.

I tillegg vil helseminister Bent Høie (H), justisminister Monica Mæland (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg delta på pressekonferansen.