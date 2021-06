Etterlatne i Baneheia-saka har fått valdsalarm

innenriks

Dei pårørande etter drapa på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen fekk medhald i ønsket om besøksforbod for Viggo Kristiansen etter at han vart lauslaten frå Ila fengsel i starten av juni.

No har dei òg fått valdsalarm, skriv Nettavisen.

– Klientane mine har no fått utdelt valdsalarm og er fornøgd med det. Årsaka er mellom anna det som kjem fram i psykiatrirapporten frå mars, om at han kan vere farleg. For dei pårørande er det ein utryggleik at han er lauslaten før tida, og at Kristiansen ikkje har gjennomgått noko program for tilbakeføring i samfunnet, seier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Nettavisen.

Rapporten som bistandsadvokaten viser til, vart ifølgje advokat Arvid Sjødin som representerer Viggo Kristiansen, skrive på bakgrunn av at Kristiansen var riktig dømt og før saka vart bestemd oppatteken. I ein ny rapport frå mars i år, blir det fast slått at han likevel ikkje er farleg, opplyser Sjødin.

– Viggo Kristiansen har valt å leve eit heilt roleg og isolert liv. Han har ikkje interesse i det heile å oppsøkje dei pårørande eller noko som har med Baneheia å gjere, seier Sjødin.

Viggo Kristiansen vart lauslaten 1. juni etter å ha sona nesten heile forvaringsstraffa på 21 år. Han returnerte til heimbyen Kristiansand fram til påtalemakta skal fullføre den gjenopptekne etterforskinga av drapa i Baneheia i 2000, der han saman med Jan Helge Andersen vart dømd.

