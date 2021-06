Ingen påviste koronasmitta i Drammen

innenriks

Sist gong det ikkje var registrert nokon smitta var i februar. No har det skjedd igjen.

– Det er veldig hyggjeleg å kunne rapportere om ingen smitta. Det har vi venta lenge på, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune til nettsidene til kommunen.

Det har no vore 16 dagar på rad med færre enn ti smittetilfelle. Det har bidrege til år redusere smittetrykket betrakteleg, og dei siste 14 dagane er det berre påvist 45 nye smittetilfelle.

Likevel ber Sagberg innbyggjarane i Drammen vere obs på deltavarianten.

– Vi veit at deltavarianten av koronaviruset er endå meir smittsamt enn det vi har sett av tidlegare variantar. Så viss vi får denne varianten til Drammen kommune òg, risikerer vi at smittespreiinga skyt fart igjen. Derfor er det framleis utruleg viktig at alle med dei minste teikn til luftvegssymptom testar seg for koronasmitte. Det er nødvendig for å avdekkje smitte og bryte smittekjeder så tidleg som i det heile mogleg, seier Sagberg.

