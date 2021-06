Kongehuset takka nei til å kople Prinsehytta til nytt vasskraftverk

innenriks

Landbruks- og matdepartementet eig ei seter nokre hundre meter unna Prinsehytta i Sikkilsdalen, og dei tok kontakt med Det kongelege hoffet for å høyre om kongeparet ville kople seg på eit planlagt, oppgradert vasskraftverk, som skal forsyne setra med straum, skriv Nationen.

Prislappen for kongeparet ville vorte 4,85 millionar kroner for å dekkje kostnadene. Løysinga ville erstatte dieselaggregatet som i dag forsyner Prinsehytta med straum, men kongeparet takka nei.

«Den økonomiske rammen ligger utenfor de investeringsmål som er planlagt for eiendommen i tiden som kommer», skriv slottsforvaltar Per Arne Bjørnstad i eit avslag på e-post til departementet.

Fagdirektør Amund Lie i Landbruks- og matdepartementet seier til Nationen at kongeparet ikkje vil få fleire tilbod frå departementet, men at samarbeidet om ei eventuell felles løysing er «meget godt og ryddig» og at dei «erfarer» at Det kongelege hoffet vurderer andre alternative miljøvennlege energikjelder på Prinsehytta.

