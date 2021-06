Lørenskog opphevar koronatiltak

innenriks

Årsaka til at dei opphevar tiltaka, er nedgangen i smitten den siste tida. Lørenskog går no i hovudsak over til nasjonale tiltak.

Formannskapsmøtet skulle eigentleg vore onsdag neste veke, men det har vorte flytta fram på grunn av dei siste lettane i Oslo.

Kommunedirektøren i Lørenskog foreslår å forlengje dei lokale smitteverntiltaka om munnbindpåbod i taxiar og kollektivtransporten i Lørenskog, og påbod om heimekontor.

Forbodet mot rulling med russebuss som vart innført førre veke, blir oppheva.

(©NPK)