NHO om gjenopninga: – Viktig milepæl for reiseliv og restaurantar

innenriks

– For reiseliv, restaurantar og overnatting er det ein viktig milepæl at det blir opna for fleire besøkjande på arrangement og at den nasjonale skjenkestoppen blir oppheva, seier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Fredag melde regjeringa at neste steg i gjenopningsplanen blir sett i verk søndag 20. juni klokka 12. Mellom anna blir det opna for større arrangement både privat og offentleg, den nasjonale skjenkestoppen blir oppheva, og det globale reiserådet for EU/EØS, Schengen-området og Storbritannia blir avvikla frå 1. juli.

– Samtidig håpar vi at regjeringa raskt og på ein smittevernmessig forsvarleg måte, kan gå vidare med å opne for fleire arbeidsreisande. Mangelen på kompetanse og arbeidskraft skaper framleis store utfordringar for norske bedrifter, seier Melsom.

(©NPK)