Oslo Pride får fast plass på statsbudsjettet

– Vi er dessverre ikkje i mål i Noreg. Det er mange haldningar som må endrast, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til NRK.

At festivalen og kulturarrangementet Oslo Pride no får fast plass på statsbudsjettet kallar Raja for ei viktig symbolsk anerkjenning.

– Eg klarer ikkje slutte å smile. Dette er ein stor festdag for Oslo Pride, og noko som ei større rørsle har jobba for i lang tid, seier leiar Fredrik Dreyer i Oslo Pride.

Oslo Pride kostar omtrent 10 millionar å arrangere. Utover den offentlege støtta er inntektskjeldene det dei sel på eigne arenaer.

