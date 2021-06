Rederiforbundet: Unødvendig komplisert regelverk

innenriks

Forbundet har lenge vore kritiske til karantenehotellordninga. Sjølv om regjeringa no opnar for å lempe på dei for dei som har opphalde seg i EØS/Schengen siste ti døgn før tilkomst til Noreg, må andre innreisande framleis vere 3–4 av 7–8 karantenedagar på hotell.

Fleire norske sjøfolk som tenestegjer internasjonalt, brukar 70–80 prosent av den totale tida si borte frå familien som følgje av karanteneordningane i ulike land, ifølgje Rederiforbundet.

No er det innført ei ordning der arbeidsgivar kan søkje Arbeidstilsynet om godkjenning av bustaden til arbeidstakar som alternativ tilhaldsstad. Føresetnaden er ifølgje Arbeidstilsynet at ingen andre oppheld seg i bustaden, noko som Rederiforbundet meiner gjer at ordninga verkar lite praktisk.

– Vi skjønner ikkje kvifor styresmaktene ikkje kan vise eigne borgarar større tillit, seier Rederiforbundets administrerande direktør Harald Solberg.

– Sjøfolk utfører eit samfunnskritisk oppdrag og har stått på gjennom heile pandemien. Reglane om karantenehotell rammar dei uforholdsmessig hardt sidan dei allereie er halve tida borte frå familien. Når vi har påpeika at Noreg òg med dette bryt internasjonale tilrådingar, kan vi ikkje forstå kvifor ein går vegen om ei upraktisk og byråkratisk løysing, seier han.

