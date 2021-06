Rekordmange synest koronareglane er uklare no

innenriks

Delen som synest at retningslinjene er vanskelege å forstå, er no på sitt høgaste nivå så langt i pandemien. Delen som meiner karantenereglane er vanskelege å forstå, er 26 prosentpoeng høgare enn i januar.

Juni-målinga viser òg at stadig færre meiner det er behov for å bruke munnbind. 70 prosent svarer at dei er positive til munnbindbruk i Noreg, det lågaste nivået som er målt sidan september.

57 prosent er samde i at gjenopninga av samfunnet skjer i riktig tempo, medan 25 prosent meiner det skjer for fort og 18 prosent for sakte.

