Sak mot dansande politi på russebuss bortlagd

Saka er lagd bort som ingen straffbart forhold, opplyser Spesialeininga for politisaker.

Politipatruljen vart meld av ein privatperson etter at ein video, publisert på Dagbladet, viste to politibetjentar som dansar tett med russen. Personen som melde, meinte åtferda til politiet var uakseptabel, og at betjentane viste liten respekt for smittevernreglane.

Politiet har i ettertid beklaga hendinga, og at patruljen ikkje følgde nasjonale råd om smittevern. Ifølgje Spesialeininga for politisaker var det ikkje påbod om bruk av munnbind då hendinga fann stad, men ei tilråding frå nasjonal styresmakt og kommunelegen om bruk av munnbind.

«Forholdet ble ikke rammet av en straffebestemmelse, og saken er henlagt som intet straffbart forhold», skriv Spesialeininga.

Politiet har opplyst at hendinga oppstod då patruljen på tre betjentar vart inviterte inn i russebussen, og alle gjekk inn.

«Den ene gikk umiddelbart ut igjen, mens to ble igjen litt lenger, anslått til 1–2 minutter. Da noen av russen danset til musikken, ble de litt «revet med» og tok noen dansetrinn sammen med russen før de gjekk ut igjen».

