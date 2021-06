Slik er dei nye reglane for utanlandsreiser

innenriks

– Tilrådinga mi er å feriere heime i Noreg. Det er det tryggaste og mest føreseielege, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) då dei nye reglane vart presenterte fredag.

Den overordna bodskapen er likevel klar: No blir det mogleg å reise på ferie i utlandet.

– Det går mot sommar, og mange lurer på om ein kan reise over landegrensene i sommar. Det korte svaret er ja. Og det skal vi gle oss over, sa Melby.

Her er dei viktigaste endringane regjeringa varslar i trinn tre av gjenopningsplanen sin:

Nytt reiseråd

Frå og med 5. juli opphevar Utanriksdepartementet reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia. Det kan òg bli oppheva for ein del tredjeland som blir vurdert som trygge.

Det betyr at det blir slutt på dei globale reiseråda, der UD rår mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land.

I august vil UD vurdere om rådet kan opphevast òg for resten av verda.

– Folk får meir fridom til å til å velje og gjere vurderingar sjølve, sa Melby då ho presenterte dei nye reglane.

Færre må på karantenehotell

Ei rekkje endringar blir innførte òg tidlegare enn 5. juli, mellom dei ei sterk avgrensing i bruken av karantenehotell.

Allereie frå laurdag 19. juni klokka 12 vil det bli slik at reisande frå EØS og Schengen slepper karantenehotell. Føresetnaden er at ein kjem frå eit land med færre enn 500 smitta per 100.000 dei siste to vekene.

Folk som kjem til Noreg frå andre land, kan teste seg ut av karantenehotellet tidlegast tre døgn etter innreise.

Det inkluderer Storbritannia, der aukande spreiing av deltavarianten bekymrar.

Nytt fargekart

Måndag 21. juni harmoniserer Noreg òg fargekartet sitt for reising med EUs fargekart.

Det betyr at land med færre enn 25 smitta per 100.000 dei siste to vekene, og der under 4 prosent testar positivt, vil bli grøne frå måndag av. Når ein kjem frå eit slikt land, slepp ein allereie i dag innreisekarantene i Noreg.

Frå måndag 5. juli blir terskelen for grøne land endra til 50 smitta per 100.000 viss delen positive testar er lågare enn 4 prosent, og til 75 per 100.000 viss del positive testar er lågare enn 1 prosent.

Då vil fleire land bli grøne, og innreisekarantene vil forsvinne for mange land i Europa.

Kjærastar og familie

Frå laurdag 19. juni blir det òg opna for at kjærastar og familiemedlemmer kan besøkje sine kjære i Noreg.

Det gjeld:

* vaksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til vaksne barn og stebarn

* besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn

* kjærastar over 18 år og det mindreårige barnet til kjærastar

Kjærastforholdet må ha vart i minimum ni månader for at innreise skal tillatast. Det er òg eit krav at kjærastane må ha møtt kvarandre tidlegare, slik at reine nettkjærastar ikkje blir godkjende.

Tilgang for kjærastar vil krevje eit førehandssamtykke frå UDI.

