Solberg forsvarer strenge kjærastreglar

Frå laurdag avskaffar Noreg nokre av dei svært strenge innreisereglane sine, og det blir opna for at fleire nære familiemedlemmer skal sleppe inn i landet. Det gjeld utlendingar busett i EØS-området eller Storbritannia, som er vaksne barn, foreldre, besteforeldre, barnebarn – eller kjærastar av nokon som er busette i Noreg.

Det er likevel ikkje kva som helst slags kjærast som slepper inn i landet. Vedkommande må vere over 18 år, forholdet må ha vart i minst ni månader, og partane må ha møtt kvarandre fysisk tidlegare.

Partane må òg sende inn ein søknad om kjærastesøk til Utlendingsdirektoratet (UDI), som må godkjenne innreisa. Kjærasten må dessutan altså vere busett i Europa inntil vidare.

– Dette er unntak frå reglar som alle andre må ha, nettopp fordi ein meiner kjærleiken må kunne dyrkast, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Er du komfortabel med slike reglar i eit demokrati?

– Ja. Fordi vi skal sørgje for å hjelpe og opne for dei som faktisk er kjærastar, og ikkje gjere dette til ei ordning for folk som ikkje er kjærastar, men som berre har lyst til å komme inn i landet.

