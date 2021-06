Fagforeininga til Norwegian-pilotane stiller seg bak den nye toppsjefen

innenriks

– Det var heilt klart overraskande, men når vi les nyheitene, veit vi kva vi har føre oss. Geir Karlsen er både hjernen og gjennomføraren av det heile, og som vi har heile tiltrua vår til, seier fagforeiningsleiar Alf Hansen til Dagens Næringsliv.

Karlsen overtok måndag som konsernsjef i Norwegian etter Jacob Schram. Leiarskiftet i flyselskapet kjem kort tid etter at Norwegian forlét konkursvernet dei har vore i sidan november 2020. På vegen har selskapet vorte mykje slankare, fått inn over seks milliardar i nye, friske pengar, det har òg komme inn nye eigarar.

På spørsmål om fagforeininga hadde tillit til Schram vidare, svarer Hansen at det er vanskeleg å seie.

– Vi er i alle fall veldig glad for at Karlsen er med oss vidare. Han trur eg er heilt essensiell for at vi har komme oss igjennom stormen, seier Hansen.

