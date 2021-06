Høgre gir opp byrådsplanar i Oslo

innenriks

Partiet gir dermed opp planane om å danne byråd, opplyser gruppeleiar Anne Haabeth Rygg i ei pressemelding, ifølgje VG.

– Etter samtalar gjennom helga har eg komme til at det er betydeleg støtte i bystyret for mange av Høgres viktigaste saker, men at støtta dessverre ikkje er stor nok til at det er mogleg å etablere eit styringsdyktig ikkje-sosialistisk byråd no, seier Rygg.

Rygg møter ordførar Marianne Borgen klokka 12 måndag. Borgen hadde før helga samtaler med dei andre gruppeleiarane, men Høgre bad om meir tid.

Etter møtet har Borgen kalla inn til pressetreff klokka 13 om status i sonderingane. Før helga sa ho at det truleg ville komme ei avklaring i byrjinga av veka.

Byrådet gjekk av onsdag då det var fleirtal i bystyret for mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Det er venta at Raymond Johansen (Ap) vil bli beden om å danne eit nytt byråd med dei same partia – Ap, SV og MDG.

