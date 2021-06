Hammerfest lettar på lokale tiltak

innenriks

Mellom anna kan bibliotek, kinoar og treningssenter opne igjen. Det same kan kyrkjer, moskear og andre trus- og livssynshus, opplyser kommunen.

Det blir opna for at vaksne over 20 år kan gjennomføre organiserte idretts- og fritidsaktivitetar, men med enkelte avgrensingar. Hammerfestingane kan igjen møtast inntil ti personar i private heimar, og det blir opna for offentlege arrangement med avgrensingar på tal gjester.

Det vil framleis vere skjenkestopp klokka 22 og krav om matservering.

Den nye forskrifta gjeld frå tysdag 22. juni til og med torsdag 1. juli.

(©NPK)