Kjølen på Gjellestadskipet blir heva tysdag

Kjølen er den best bevarte delen av skipet og har føresetnader for å bli ein viktig museumsgjenstand, skriv Kulturhistorisk museum i ei pressemelding.

Kjølen er viktig for å datere skipet og forstå eigenskapane på skipet som havgåande fartøy, og skipet kan gi mykje ny kunnskap om vikingtida i Noreg.

– Kvart einaste lag i grava er undersøkt og dokumentert med moderne metodar. Vi har fått eit godt bilete av korleis skipet og avdøde vart gravlagt og korleis landskapet rundt skipsgrava såg ut i samtida, fortel utgravingsleiar Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum.

Utgravinga, som er den første av eit vikingskip i Noreg på over 100 år, starta 26. juni i fjor etter at det vart oppdaga ei skipsform under bakken i 2018.

– Gjellestadskipet er eit funn av eineståande nasjonal og internasjonal betydning. Eg er imponert over det arbeidet som arkeologane har gjort med å dokumentere funnet. Dette vil bidra til ny og spennande forsking i lang tid framover, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som skal vere til stades ved hevinga, i pressemeldinga.

