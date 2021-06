Låg smitte i Trondheim – kommunedirektøren vil fjerne dei strenge tiltaka

innenriks

Låg smitte i kommunen gjer at kommunedirektør Morten Wolden no har foreslått å fjerne den lokale forskrifta, og berre la nokre få tilrådingar stå, skriv Adresseavisen og NRK.

– Smittetrykket i Trondheim er veldig redusert dei to siste vekene, og vi er no på eit nivå der vi ser at det er moglegheiter til å oppheve forskrifta, og gå over på nasjonal forskrift, seier Wolden til NRK.

Trondheim har hatt strengare tiltak enn dei nasjonale, men når formannskapet møtest tysdag kan det gå mot lettar.

Gjennom helga har det vorte registrert åtte nye smittetilfelle i Trondheim. Sju av smittetilfella har kjent smittekjelde, medan den siste er smitta i utlandet. Alle har mildt sjukdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

I alt 1.469 personar testa seg i Trondheim dei tre dagane.

(©NPK)