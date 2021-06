Massedød av fisk enda med milliongebyr

innenriks

Gebyret lyder på 1.013.510 kroner. Mattilsynet meiner at selskapet har opptredd klart aktlaust, skriv Intrafish.

– Eg blir fortvila over at vi ikkje når inn. At ikkje Mattilsynet stoler på dokumentasjonen verken frå oss eller eksterne. At ein blir mistrudd, vert opplevd som tungt, seier dagleg leiar Rune Sandvik.

Ifølgje vedtaket gjekk alarmen klokka 1.30, men selskapet oppdaga ikkje hendinga før klokka 7.

– Dette er ei uakseptabelt lang responstid og periode der fisk har lide. Når de først oppdaga hendinga, sørgde de ikkje for at den levande fisken vart avliva på ein velferdsmessig forsvarleg måte, skriv Mattilsynet.

Den trulege dødsårsaka var problem med vasstraumen gjennom biofilteret slik at det oppstod hydrogensulfid-forgifting frå slam funne i silveggen.

Vedtaket er klaga på og ligg til behandling hos Mattilsynet.

