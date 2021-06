Auke i bruk av Fritt behandlingsval

innenriks

Sidan innføringa av Fritt behandlingsval i 2015 og til og med 1. tertial i år, har nesten 60.000 pasientar nytta ordninga. Nye tal frå Helsedirektoratet viser at bruken auka med 20 prosent frå 1. tertial i fjor til same periode i år.

– Fritt behandlingsval bidreg til auka valfridom for pasientane og kortare ventetider. Derfor er eg veldig fornøgd med at bruken av ordninga held fram med å auke, også under pandemien. Det betyr at pasientane kjem raskare til helsehjelp enn dei elles ville gjort, eller at dei får behandling hos den institusjonen som dei meiner har det beste tilbodet, seier helseminister Bent Høie (H).

Om lag 500 pasientar innan psykisk helsevern og rus fekk tenester gjennom ordninga i årets første fire månader. Det ein auke på 20 prosent frå same periode i fjor.

– Pasientar innan psykisk helsevern og rus har stor verdi av å komme så raskt til behandling som mogleg. Og særleg for desse pasientane kan eit større mangfald av tilbod ha ein verdi i seg sjølv, seier Høie.

(©NPK)