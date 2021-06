Bilførar sporlaust forsvunnen etter trafikkulykke i Hol

innenriks

– Han har vi ikkje sett noko meir til. Han kom seg unna, så etter rundt tre timars leiting avslutta vi søket. Lokal lensmann etterforskar vidare, seier operasjonsleiar Erik Gunnerød i Søraust politidistrikt til NTB.

Han opplyser at mannen i 50-åra ikkje er norsk statsborgar, at han truleg har budd i Noreg i lengre tid, men at han ikkje er registrert på noka adresse.

– Men vi veit kven det er. Vi får nok tak i han etter ei stund, seier Gunnerød.

Mannen stakk av frå ulykkesstaden før politiet kom.

– Ambulanse og brannvesenet var der, men han stakk av frå dei til fots, sa operasjonsleiar Ottar Steinstø like etter klokka 14 tysdag. Politiet fekk melding om ulykka klokka 12.40.

Det er uvisst om mannen vart skadd i hendinga, men Gunnerød seier at dei antek at han ikkje er alvorleg skadd, og at dei derfor valde å avslutte leiteaksjonen.

Politiet mistenkjer køyring i rusa tilstand.

