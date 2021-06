Elden vurderer å klage Bertheussens ankenekt til Høgsterett

innenriks

Ankeutvalet i Borgarting lagmannsrett avviste tysdag å la Laila Anita Bertheussen få prøvd skuldspørsmålet i ei ankesak. I januar vart 56-åringen kjend skuldig i truslar mot demokratiet og dømd til eitt år og åtte månaders fengsel.

Lagmannsretten meiner at skuldspørsmålet er grundig behandla i tingretten, og at ein anke ikkje vil føre fram. Avslaget kan ankast for saksbehandlingsfeil.

– Den kan ankast. Det spørst om ikkje òg denne må ta seg ein tur til Høgsterett, seier Elden til NTB.

– Høgsterett kan ikkje prøve bevisa i seg sjølv, men dei kan prøve om lagmannsretten har gjort ei forsvarleg behandling når dei har nekta å behandle denne anken i vanlege ankeforhandlingar, utdjupar Elden overfor NRK.

– Vi meiner òg at det er gjort feil i rettsbruken i denne saka, som vi meiner Høgsterett kan ta stilling til, legg han til.

I avgjerda blir det derimot opna for at Bertheussen kan få prøvd straffeutmålinga på nytt.

