Forsvarets lokalt tilsette i Afghanistan er overført til Noreg

innenriks

Noreg har vedteke å gi lokalt tilsett personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul opphald.

Bakgrunnen er tilbaketrekkinga til Noreg og Nato frå Afghanistan, noko som kunne medført fare for dei lokale arbeidstakarane.

– Eg er glad for at vi no har funne praktiske løysingar på dette og at seks lokalt tilsette, tolkar og reinhaldsarbeidarar med familiar er trygt tekne imot i Noreg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Dei tilsette blir rekna på kvoten for overføringsflyktningar og har fått tildelt busetjingskommunar.

