Lærarar og barnehagetilsette skal prioriterast i vaksinekøen

innenriks

Grunngivinga er at vaksinasjonen av heile befolkninga tek lengre tid enn anteke, og at lærarar og barnehagetilsette blir flytta fram i vaksinekøen for å vere vaksinert når skulane opnar på grønt nivå etter sommarferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.

Kommunane kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinane for å få dette til.

– Dette er etterlengta. Vi har fleire gonger teke opp plassen til lærarane i vaksinekøen med norske styresmakter. Inntil no har beskjeden vore at det ikkje har vore grunn til å prioritere oss, seier leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i ein kommentar til NTB.

– No kan lærarar og leiarar i skular og barnehagar gå sommaren i møte i visse om at skule- og barnehageoppstart blir tryggare enn ein kunne frykta. Det er bra, seier Handal.

Omdiskutert

Ei eventuell prioritering av lærarar og andre yrkesgrupper i vaksinekøen har vore ei varm potet dei siste månadene.

Mellom anna sende byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune eit brev til FHI der han bad om å få lærarar og andre i utsette yrke fram i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttets tilråding har derimot til no vore å ikkje prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personar med samfunnskritisk jobb framfor andre. Dette har regjeringa valt å følgje.

Då regjeringa likevel valde å prioritere stortingsrepresentantane og ein del anna samfunnskritisk nøkkelpersonell i mai, tilspissa debatten seg. Fleire stortingsrepresentantar valde å avstå frå dosen sin og sa dei ønskte å gi han til ein lærar.

Opna for prioritering

I april i år opna rett nok FHI for at lærarar og skular kunne prioriterast for vaksinasjon ved stor smittespreiing.

Denne gruppa kan prioriterast spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinerte, heitte det i det faglege rådet. Fleire stader er ein no ferdig med desse gruppene.

FHI tok i rådet likevel atterhald om at dette berre skulle gjelde ved stor smittespreiing som gjer det vanskeleg å ha skular i normal drift.

– Dette kan verne både lærarar og anna pedagogisk personell, men også bidra til å halde oppe opne skular og barnehagar og slik verne kvardagen til barn, skreiv dei.