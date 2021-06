innenriks

I forskrifta heiter det at ein kan møte i Utlendingsnemnda (Une) med vitne frå til dømes kyrkjelyden. Dette vil gi betre rettstryggleik for asylsøkjarar som har vorte kristne i Noreg, meiner barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Dette er eit svært viktig gjennomslag for KrF i regjeringsplattforma, slik at vi kan fatte fleire riktige vedtak i saker rundt konvertittar. Eg er veldig glad for at det no skjer ei endring, seier Ropstad (KrF) til Vårt Land.

– Det er viktig at konvertittar no kan møte fysisk i nemnd, og at dei kan ha med seg vitne. Dette kan til dømes vere ein prest som har følgt personen i vandringa inn i den nye trua, som kan belyse saka deira betre. No som alle konvertittsaker skal behandlast i full nemnd, vil det føre til fleire riktige vedtak, seier ministeren.

Tidlegare har det vore svært avgrensa kven som har kunna møte i nemnd, og dette har ført at mange ikkje har fått behandlinga dei har rett på, meiner Ropstad.

– Dette er saker som handlar om ei indre religiøs overtyding, og då er det naturleg nok eit større behov enn i andre saker for at ein lyttar til personane det gjeld, men også å lytte til forsamlingsmiljøet rundt for at UNE skal kunne fatte riktig avgjerd, seier Ropstad.

