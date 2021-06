Ny avtale regulerer fisket i internasjonalt farvatn i Polhavet

innenriks

Tre år etter at Polhavsavtalen vart underteikna, er den ratifisert av kyststatane Canada, Danmark, Noreg, Grønland, Russland og USA. I tillegg har EU, Island, Japan, Sør-Korea og Kina slutta seg til avtalen.

– Tek ressursane på alvor

– Eg er veldig glad for at Polhavsavtalen er ein realitet. Det markerer tydeleg at avtalepartane tek forvaltninga av dei levande marine ressursane som måtte finnast der på alvor, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Avtalen regulerer eit område som er større enn Middelhavet og som er utanfor jurisdiksjonen til kyststatane.

I dag er mesteparten av det internasjonale farvatnet rundt Nordpolen dekt av is mesteparten av året. Men den globale oppvarminga er hissigare i polområda enn i resten av verda, og ifølgje forskarane er det berre eit tidsspørsmål før heile polhavsbassenget kan vere isfritt om sommaren.

– Føre-var tiltak

Avtalen inneber at ingen av partnarane kan starte fiske på eiga hand utan samtykke frå dei andre.

– Det er beundringsverdig at så mange land har vorte samde om å ta grep før eit problem har oppstått. Avtalen er eit internasjonalt unikt føre var-tiltak ved at han løyser eit problem før det oppstår, seier statsråden.

Dei kommande to åra, skal partane i avtalen bli samde om eit felles program for forsking og overvaking.

Og innan tre år skal partane ha eit regelverk for prøvefiske på plass. Avtaleperioden er sett til 16 år fram i tid med moglegheit til forlenging, viss ingen av partane motset seg det.

