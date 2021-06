Ola Borten Moe vann fram mot NRK i Pressens Faglige Utvalg

innenriks

Innslaget gjaldt ei open høyring i Stortinget der den tidlegare olje- og energiministeren og andre toppar frå Oljedirektoratet var inviterte.

I innslaget heitte det at «de må forklare hvorfor de holdt tilbake viktig informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013», og at «NRK avslørte at Borten Moe visste at oljeleting i nord kunne bli tapsprosjekt i milliardklassen».

NRK beklaga sidan innslaget og sa at dei ikkje hadde grunnlag for å fastslå at «Borten Moe holdt tilbake informasjon for Stortinget, heller ikke at han kjente til den aktuelle beregningen».

Pressens Faglige Utvalg behandla saka tysdag. Sjølv om NRK har erkjent brota og prøvd å rette opp skaden, meiner utvalet at skuldinga er så alvorlege at det ikkje veg opp for overtrampet, ifølgje Medier24.

– Noko av det verste ein kan skulde ein statsråd for, er å halde tilbake informasjon, sa PFU-medlem Gunnar Kagge.

