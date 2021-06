Olemic Thommessen blir ny styreleiar for Norsk Folkemuseum

innenriks

– Olemic Thommessen har lang erfaring frå både politikken og kulturlivet. Eg er svært glad for at han har takka ja til å leie styret for Norsk Folkemuseum dei neste åra, seier kulturminister Abid Raja (V).

Terje Breivik og Christina Hætta er vald til nye styremedlemmer og Lisa Dunfjeld-Aagård er ny varamedlem. Rina Sunder er attvalt som styremedlem og Dag Rorgemoen er attvald som varamedlem.

– Det nye styret har brei erfaring frå norsk offentlegheit og kulturarbeid, og solid erfaring frå leiing og drift av ulike verksemder. Samansetninga er balansert når det gjeld kjønn, erfaringsbakgrunn og geografi. Vi er særleg glade for at samisk kompetanse no blir representert i styret ved Norsk Folkemuseum, seier statsråden.

(©NPK)