Stadig fleire kvinner i mediebransjen

innenriks

Den ferske undersøkinga er gjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 108 bedrifter og 10.330 tilsette har delteke både i undersøkinga i fjor og i år.

Resultatet viser at delen kvinner i mediebransjen har auka med eitt prosentpoeng sidan i fjor til 43 prosent.

– Undersøkinga viser at den medvitne satsinga i bransjen på betre kjønnsbalanse gir resultat, og no seier òg mange mediebedrifter at dei vil vektleggje fleirkulturelt mangfald i større grad. Dette er positivt, men også naturleg, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL i ei pressemelding.

Halvparten jobbar for å betre balansen

Dei redaksjonelle verksemdene og konserna har den beste kjønnsbalansen med høvesvis 47 og 52 prosent kvinnelege tilsette.

I kategorien «anna», som omfattar mellom anna sal, marknadsføring og kundesenter, aukar delen kvinner betrakteleg med åtte prosentpoeng til 63 prosent. Distribusjon og trykkjeri har lågast kjønnsbalanse, med høvesvis 24 og 11 prosent kvinner.

Over halvparten av mediebedriftene seier dei i stor grad jobbar med å betre kjønnsbalansen, og det er mediekonserna som i størst grad oppgir at dei jobbar aktivt med dette.

Lite fleirkulturelt mangfald

Heile 55 prosent av mediebedriftene er lite tilfreds med det fleirkulturelle mangfaldet dei har per i dag.

Berre 13 prosent av mediebedriftene som deltok i undersøkinga, meiner dei har ei høg grad av fleirkulturelt mangfald. Éin av fire seier dei jobbar i stor grad med å auke dette mangfaldet.

Medan 69 prosent av distribusjonsselskapa oppgir å ha høg grad av fleirkulturelt mangfald, er talet 29 prosent for «anna»-kategorien. Elles er det svært lågt nivå på resten av dei verksemdstypane, ifølgje MBL.

– Her har vi ein veg å gå som bransje, og her kan vi samarbeide om gode tiltak, seier Øgrey.

