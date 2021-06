Stor nedgang i talet på lærlingar som er permitterte

innenriks

– Mange verksemder har hatt utfordringar som følgje av koronapandemien, men det har variert kor mykje lærlingane og lærekandidatane har vore ramma. Nokre har opplevd få endringar, medan andre har måtta tilpasse seg endringar i arbeidskvardagen eller vorte permitterte, seier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet.

Det var lærlingar i restaurant- og matfag som vart hardast ramma av permisjonar. I eit notat der Utdanningsdirektoratet har oppsummert følgjene av koronapandemien for fagopplæringa, kjem det òg fram at det har vorte færre nye lærlingar enn tidlegare år, men at interessa for læreplass framleis er stor.

Strenge smitteverntiltak gjorde det vanskeleg å få gjennomført fag- og sveineprøvar våren 2020.

