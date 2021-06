Studentar får 40 millionar kroner til lågterskeltilbod

innenriks

– Dette er pengar som skal komme studentane til gode. Ein god studiestart er utruleg viktig for å få nye venner og eit sosialt nettverk tidleg. Det å trivast i ein ny by og på ei ny utdanning er òg viktig for å meistre det faglege. Alt tilseier at vi får ein lagt meir normal haust i år. Det er gode nyheiter for studentane, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Gjennom pandemien har studentane vore hardt ramma, særleg dei som starta å studere for første gong i fjor haust. Asheim foreslår derfor at faddervekene i haust òg skal inkludere fjorårets førsteårsstudentar.

– Det er viktig at dei som kanskje ikkje har fått moglegheit til å få seg venner og bli ein del av det sosiale fellesskapet, får ein ny sjanse. Derfor meiner eg det bør leggjast til rette for at også andreårsstudentene blir inkluderte i fadderveka til hausten og kan få ein ny start til hausten. Det kan disse pengane bidra til, seier statsråden.

Pengane som blir løyvde skal brukast i haust, men det er opp til studentsamskipnadene å bestemme kva dei skal brukast til.

(©NPK)