Auka kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunane

innenriks

Det kjem fram i ein rapporten frå Fafo. Den viser at langt fleire brukarar opplever at dei har innverknad på tenestetilbod dei får, og at det er tilpassa behovet deira.

– Frå den dagen vi tok over regjeringskontora har vi vore opptekne av å gi personar med rusproblem eit betre tilbod og ein betre kvardag. Eg er glad for at evalueringsrapporten viser at opptrappingsplanen på rusfeltet har gitt resultat, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Regjeringa ønskte å styrkje innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliardar kroner frå 2016 til 2020. Rapporten vurderer målet som innfridd. Talet på årsverk steig med 4,4 prosent i perioden, og både tilgjengelegheita til tenester og kompetansen har auka.

– Auka kapasitet og betre kvaliteten i tilbodet til personar med rusproblem har vore eit viktig mål i opptrappingsplanen. Det gjer at fleire får hjelp, og at kvaliteten på hjelpa blir betre, seier Høie.

Ifølgje rapporten er det derimot store kommunale variasjonar. Store og mellomstore kommunar har klart seg betre enn mindre kommunar, noko som kan komme av utfordringane med rekruttering av fagkompetanse og innretninga av dei økonomiske verkemidla.

Opptrappingsplanen består av fem hovudmål. Oppnåing blir vurdert i hovudsak som høg eller relativ høg.

Oppnåinga for målet om at «alle skal ha eit aktivt og meiningsfylt tilvære», vart vurdert som låg. Det var ikkje mogleg å gi ei samla vurdering av oppnåinga for målet om at «alle skal møte eit tilgjengeleg, variert og heilskapleg tenesteapparat».

(©NPK)