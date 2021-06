Bibliotek over heile landet utsette for dataangrep

innenriks

Om lag halvparten av biblioteka i landet er utsette for angrepet. Det er Axiell Noreg AS som leverer datatenestene til biblioteka, skriv Romsdals Budstikke. Selskapet lever datasystema òg til bibliotek i Sverige og Finland.

– Det er eit krypteringsverktøy som har kryptert dataa våre, og det har komme krav om løysepengar. Det kjem sjølvsagt ikkje på tale å etterkomme kravet, seier administrerande direktør Kjetil Hillestad i Axiell Noreg AS til avisa.

Selskapet har meldt angrepet til politiet i Noreg, Sverige og Finland.

– For å avgrense skadane, samarbeider vi med eit internasjonalt selskap som er vande til å handtere slike angrep, seier Hillestad til NTB.

Han opplyser at ingen persondata er på avvegar, og at selskapet har tryggingskopiar av all data hackarane har kryptert.

(©NPK)