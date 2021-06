Dansk flyselskap skal fly Stord-Oslo

innenriks

Kontrakten gjeld frå 14. juli og varer ut september, opplyser Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

Avtalen er ein del av det statlege kjøpet av eit minimumstilbod av flyruter på strekningar som før pandemien vart drivne på kommersielle vilkår.

– Pandemien skaper framleis utfordringar for luftfarten, og sjølv om vi no forventar auka trafikk i månadene framover, ser vi at det framleis er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbrotet vart drivne på kommersielle vilkår, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

