Ekspert om DNBs Sbanken-kjøp: – Kvittar seg med eitt av forhandlingskorta til kundane

– Eg synest ikkje at oppkjøpet bør godkjennast, seier instituttleiar Morten Kinander ved Institutt for rettsvitskap og styring på BI til NTB.

15. april vart det kjent at DNB ønskjer å kjøpe Sbanken. Oppkjøpet er avhengig av godkjenning frå Konkurransetilsynet og Finansdepartementet. Tilsynet kjem med dommen sin torsdag.

Kinander, som mellom anna er ekspert på oppkjøp og fusjonar, peikar på at Sbanken lenge har vore ein rentekonkurrent til DNB.

– Med oppkjøpet kvittar DNB seg med eitt av dei største forhandlingskorta til kundane ved at kundane kan true med å gå til Sbanken om dei ikkje får tilsvarande rente som der. Dermed tek ein ut eit konkurranseaspekt av marknaden, seier Kinander.

– Det verkar få andre solide grunnar til at DNB skulle vere interessert i Sbanken, seier han, og presiserer at han ikkje har lese dokumenta DNB har sendt til Konkurransetilsynet.

Bekymra for mogleg konkurranseskade

Konkurransetilsynet vil no ta stilling til om oppkjøpet blir godkjent, og at dei dermed avsluttar saka, eller om dei skal gå vidare til neste fase og halde fram vurderinga.

I eit intervju med Dagens Næringsliv i april sa konkurransedirektør Lars Sørgard at dei er opptekne av konkurransepresset mellom partane når dei vurderer om oppkjøpet skal godkjennast.

– Vi kjem til å sjå grundig på dette, for det er ei sak med eit mogleg konkurranseproblem, og vi bekymrar oss for mogleg konkurranseskade, sa Sørgard.

Han trekte mellom anna fram at det ville bli aktuelt å sjå på om Sbanken er ein såkalla prispressar, altså ein aktør som gir gunstigare vilkår, til dømes lågare gebyr eller lågare renter. I tillegg må DNB dokumentere at forbrukarane ikkje vil bli skadelidande av oppkjøpet.

– Forbrukarane kan tene på oppkjøpet

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania trur at Konkurransetilsynet vil godkjenne oppkjøpet, mellom anna fordi bankane kan få såkalla fusjonsspesifikke effektivitetsgevinstar.

– Forbrukarane kan dermed tene på fusjonen gjennom å få lågare prisar, seier Aas.

Han peikar på at kundane ikkje berre bruker Sbanken som mål mot DNB i renteforhandlingar.

– Samtidig er det ikkje openbert at folk er så flinke til å shoppe rundt etter betre lånevilkår som mange trur. Norske bankkundar er blant dei mest trufaste kundane i Europa, seier Aas.

– I tillegg til innskot og lån, har DNB mange andre ting i porteføljen sin, så det er ikkje openbert at dei to bankane er same teneste, seier han.

Trur DNB er ute etter andre fordelar

Førre veke vart det kjende at DNB no har sikra seg 90,9 prosent av aksjane i Sbanken til 108,85 kroner per aksje. Dermed kan dei tvangsinnløyse dei resterande aksjane.

Kinander viser til at DNB offentleg har grunngitt oppkjøpet med at Sbanken har gode IT-system.

– Det kan det hende at Sbanken har, men DNB har marknadsført seg som ei teknologibedrift lenge, og 11 milliardar kroner er mykje for ei leiande teknologibedrift å investere i teknologi. Derfor trur eg det er andre fordelar dei er ute etter, seier Kinander.

