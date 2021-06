Fire av fem nordmenn meiner at fleire land bør få auka tilgang på vaksine

innenriks

Over 2.500 personar har svart på spørjeundersøkinga, som er gjennomført av Opinion. 81 prosent har svart at dei synest at rike land bør frigi patent til koronavaksinar, slik at andre land kan produsere dei sjølv.

– Få synast at patent og økonomiske omsyn bør hindre handteringa av ein global pandemi, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til ein vaksine mot koronaviruset, svarer 83 prosent ja.

– Nordmenn har gjennom heile pandemien vist sterk global solidaritetskjensle rundt fordeling av vaksinar, seier Clausen.

(©NPK)