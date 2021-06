Fleire narkotikasaker enda med påtaleunnlating i staden for bot og fengsel

innenriks

I fjor vart det gitt 7.366 vilkårsbundne påtaleunnlatingar mot 4.188 året før, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Veksten gjeld alle lovbrotsgrupper, men er klart størst for rusmiddellovbrot, eigedomstjuveri og trafikklovbrot.

– Blant rusmiddellovbrot står narkotikaregelbrot for nesten heile auken på 1.300 vilkårsbundne påtaleunnlatingar. Dette skjer samtidig med ein reduksjon på 24 prosent i straffereaksjonar der bruk av narkotika er hovudlovbrot etter ein nedgang i melde narkotikalovbrot i starten av året, skriv SSB.

Påtaleunnlating betyr at påtalemakta lèt vere å reise tiltale sjølv om dei meiner straffskuld blir sett på som bevist. Ei vilkårsbunden påtaleunnlating inneber at ei påtaleunnlating blir gitt på vilkår om at det ikkje blir gjort straffbare forhold i ein prøveperiode.

Totalt vart det registrert 293.572 straffereaksjonar i fjor, noko som er ein auke på 5,37 prosent.

Forenkla førelegg står for 232.327 av reaksjonane. Det er ein auke på 7 prosent og bidreg òg til at totalsummen går opp. Oppgangen kjem mellom anna av at det vart gitt fleire fartsbøter sjølv om det var mindre trafikk.

Mindre trafikk var det òg ut og inn av Noreg. Stengde grenser gjorde at det vart gitt halvparten så mange forenkla tollførelegg.

(©NPK)