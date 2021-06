Forbrukarrådet vil forby overvakingsbasert marknadsføring

innenriks

– Sjølv om det kan vere fordelar med persontilpassa tenester, ønskjer dei færraste av oss å bli overvakte på nett eller få reklame som er basert på denne informasjonen. Dette samsvarer med liknande undersøkingar i Europa, og er eit viktig signal til styresmaktene som no ser på korleis internett skal regulerast, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

Ifølgje Forbrukarrådet har EU-parlamentet, Det europeiske datatilsynet og ei rekke forbrukar- og menneskerettsorganisasjonar i USA òg teke til orde for at overvakingsbasert marknadsføring bør fasast ut og forbydast.

– Eit forbod vil òg leggje grunnlaget for ein meir gjennomsiktig annonsemarknad, der det blir mindre behov for å dele inntektene med tredjepartar, slik som datameklarar. Det gjer at annonsørar og innhaldsleverandørar får auka kontroll og beheld ein større del av kaka sjølv, seier Blyverket.

Overvakingsbasert marknadsføring medfører ei rekkje negative konsekvensar, ifølgje ein rapport frå rådet. Det blir mellom anna peika på manipulering, diskriminering, feilinformasjon, undergraving av konkurranse, tryggingsrisiko og brot på personvernet.

