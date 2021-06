Noreg gir nesten 183.000 AstraZeneca-vaksinar til Kosovo

innenriks

– Kosovo er blant landa i Europa som til no har fått færrast vaksinedosar. Eg er glad for at desse vaksinane kjem til nytte, og at Noreg kan bidra til at Kosovo får vaksinert befolkninga si raskare, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Noreg tok i bruk AstraZeneca-vaksinen 7. februar, før den vart sett på pause 11. mars på grunn av alvorlege blodpropptilfelle. Dagen etter vedtok regjeringa, etter tilråding frå FHI, å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet i Noreg.

138.300 personar er vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen i Noreg, ifølgje FHI.

Tidlegare i juni vedtok Helsedepartementet at alle AstraZeneca-dosane som allereie var sendt ut til kommunane, skulle kastast. Det er snakk om 45.000 dosar. Dosane blir kasta på grunn av strenge krav til transport, temperaturovervaking og lagringsforhold.

Det er EU-avtalen med AstraZeneca som opnar for å donere vaksinar til andre land. Avgjerda om å donere dosane til Kosovo er teken i samarbeid med EU-kommisjonen.

Noreg skal i samarbeid med EU sikre den praktiske gjennomføringa av transporten til Kosovo. Regjeringa vil i løpet av kort tid ferdigstille ein avtale med Kosovo om dette.

